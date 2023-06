Als Schöffe hat Johann Hansen schon einige Prozesse mitverfolgt. Ende dieses Jahres gibt er das Ehrenamt ab. Foto: Kristin Finke up-down up-down Ehrenamtliche im Kreis Steinburg gesucht Richter ohne Studium? Das geht! Johann Hansen aus Schenefeld über sein Schöffenamt Von Kristin Finke | 13.06.2023, 17:30 Uhr

Seit knapp zehn Jahren ist Johann Hansen als Schöffe am Amtsgericht Itzehoe tätig. Welcher Fall ist ihm besonders in Erinnerung geblieben? Und warum ist eine gute Menschenkenntnis seiner Meinung nach in dem Ehrenamt nicht immer von Vorteil?