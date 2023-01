Günter und Gisela Hasch haben ihr neues Zuhause gefunden. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Altersgerechtes Wohnen Ehepaar Hasch bezieht Wohnung in neuer Seniorenanlage in Dägeling Von Kristina Mehlert | 11.01.2023, 05:30 Uhr

Die Mieter sind mit die ersten, die in eine der 17 neuen Wohnungen an der Schulstraße ziehen. In einem Zeitraum von eineinhalb Jahren war die Anlage errichtet worden.