Roland Geist überreicht Geschäftsführer Phillipp Klischies das Zertifikat für ausgezeichnete Nachwuchsförderung. Foto: Sönke Rother up-down up-down Auszeichnung der Agentur für Arbeit Eazy Case ist bester Ausbildungsbetrieb im Kreis Steinburg Von Sönke Rother | 19.03.2023, 11:21 Uhr

Das Unternehmen, das vor zehn Jahren in einer Garage gegründet wurde, ist im vergangenen Jahr in den neuen Firmensitz in Breitenburg eingezogen und hat 14 Mitarbeiter – darunter drei Auszubildende.