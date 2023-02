Sie sind die Fahrbücherei im Kreis Steinburg: Leiterin Jennifer Zober (Mitte) und ihr Mann Torsten als Fahrer mit Innendienst-Kraft Marion Schnell. Foto: Heiderose Kay up-down up-down 56 Dörfer im Touren-Plan Mit viel Herz dabei: Dreierteam wuppt die komplette Fahrbücherei im Kreis Steinburg Von Anna Krohn | 03.02.2023, 05:30 Uhr

Der LKW heißt Volvine, und in diesem und am Standort in Itzehoe arbeiten Jennifer und Torsten Zober sowie Marion Schnell. Dieses Jahr wird 60. Geburtstag gefeiert – und die Leiterin macht den LKW-Führerschein.