Präsentieren die neue Infotafel (v.l.): Jürgen Tiedemann, Manfred Schmiade und Kathrina Schmitt. Foto: Joachim Möller up-down up-down Förderung durch die Aktivregion Steinburg Drei Informationstafeln für Lägerdorf Von Joachim Möller | 29.11.2022, 07:00 Uhr

Die gut drei Meter hohen Säulen stehen am Rathaus, am Alsenhof und an der Aussichtsplattform zur Kreidegrube.