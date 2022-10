Zwei Mal war die Halle des Itzehoer Tennisvereins im Juliengardeweg das Ziel von Einbrechern: In der Nacht zu Sonntag (2. Oktober) und am Sonntagnachmittag in der Zeit von 13 bis 16.55 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Bälle, Banner und Akkuschrauber im Wert von etwa 400 Euro. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 150 Euro.

Hinweise an die Kripo unter 04821/6020.