An diesem Abend im Frühlingsrausch: DJ Chris Begert aus Dithmarschen legt in der MC Event-Halle seinen Frühlingsmix auf. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Party in MC Event-Halle DJ Chris B. sorgt in Schenefeld für musikalischen Frühlingsrausch Von Ludger Hinz | 12.04.2023, 17:30 Uhr

Der Diskjockey aus Dithmarschen will die Gäste auf der Tanzfläche in der MC Event-Halle in Schenefeld mit seinem „amtlichen Party-Hit-Mix“ auf Touren bringen.