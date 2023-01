Die Polizei in Itzehoe sucht Zeugen eines Baumaterial-Diebstahls von einer Baustelle. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Polizei Itzehoe Diebe stehlen Dachfolie von Baustelle in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 31.01.2023, 13:49 Uhr

Unterspannbahn haben Unbekannte aus einem Gebäude auf einer Baustelle in der Kirchhoffstraße in Itzehoe am Wochenende gestohlen.