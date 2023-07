Ein dreister Ladendieb hat in Itzehoe etwa 25 E-Zigaretten gestohlen. Symbolfoto: Moritz Frankenberg up-down up-down Kriminalität in Itzehoe Dieb türmt mit E-Zigaretten aus Bahnhofs-Shop in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 31.07.2023, 12:52 Uhr

Ein beherzter Griff in die Auslage und dann nichts wie weg. Ein Mann hat so in Itzehoe etwa 25 E-Zigaretten erbeutet.