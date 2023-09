Seit etwa 15 Uhr war die A23 zwischen Itzehoe-Süd und Itzehoe-Mitte gesperrt. Grund dafür war ein Pkw, der eine Ölspur hinterlassen hatte. Das Fahrzeug wurde bereits durch einen Abschleppdienst entfernt.

Da jedoch die ganze Autobahn in Richtung Norden betroffen war, musste eine Spezialfirma anrücken um die Fahrspuren zu reinigen. Ein Motorplatzer an dem Fahrzeug soll zu dem Ölverlust geführt haben. Der Verkehr wird noch bis mindestens 20 Uhr an der Anschlussstelle Itzehoe- Süd abgeleitet.