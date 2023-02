Corinna Hülsing und Claudia Buschmann berichten über ihre Erfahrungen. Foto: sh:z up-down up-down Frauen in die Politik Dialogabend mit Corinna Hülsing und Claudia Buschmann in Itzehoe Von sh:z | 15.02.2023, 14:48 Uhr

Der Abend findet im Rahmen von „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik“ am Freitag, 24. Februar, in der Galerie 11 unter der Moderation der Kreis-Gleichstellungsbeauftragten Natalie Nobitz statt.