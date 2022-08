Der Metal-Train gilt als der lauteste Partyzug der Welt. Nach 2019 fuhr er nun endlich wieder und brachte 750 Metalheads nach Itzehoe. FOTO: Anna Krohn up-down up-down Sonderzug 1872 aus München Am Wacken-Wednesday: Der Metaltrain ist da! Von Anna Krohn | 03.08.2022, 11:09 Uhr

Der Metal-Train traf am Mittwoch mit einer knappen Dreiviertelstunde Verspätung um 9.30 Uhr am Bahnhof in Itzehoe ein – mit rund 750 ausgelassenen Metalheads an Bord, auf dem Weg zum Wacken Open Air.