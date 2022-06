Darauf einen Aquavit aus dem Holzlöffel: Christel und Manfred Will (v.l.), Bürgermeister Ralf Hoppe und der stellvertretende Bürgervorsteher Karl-Heinz Zander. FOTO: Stadt Itzehoe Mittelalter-Fest in Dithmarschen Delegation lädt Itzehoe zum Heider Marktfrieden ein Von Andreas Olbertz | 16.06.2022, 14:26 Uhr

Anfang Juli wird in Heide groß gefeiert. Im Ständesaal in Itzehoe überbrachte jetzt eine Gruppe in historischen Gewändern eine Einladung.