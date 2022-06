Die Wilsteraner Band „Dayfly’s Diary“ in neuer Besetzung (v.l.): Wolfgang Steinhörster (Bass), Stefan Thumann (Gitarre), Karsten Hagmayer (Schlagzeug), Sascha Maurer (Gesang), Christoph Martensen (Rhytmusgitarre) und Michael Gergert (Synthesizer, Keyboard). FOTO: Ludger Hinz Rock-Konzerte Dayfly’s Diary und Sördlich spielen in Itzehoe Von Ludger Hinz | 02.06.2022, 15:03 Uhr

Zwei Bands aus der Region in Itzehoe: Am Wochenende kommen die Freunde veritabler Rock- und Hardrock-Musik in der Stadt voll auf ihre Kosten.