FOTO: Jan-Hendrik Helm WOA ab 3. August Das Wacken Open Air 2022 steigt – die Metalheads sind in Aufruhr Von Anna Krohn | 02.06.2022

Das große Leiden der Metal-Fans hat nach zwei Jahren Corona-Pause ein Ende: In zwei Monaten beginnt das Wacken Open Air. Das weltgrößte Heavy-Metal-Festival kehrt in altbewährter Form zurück – was bedeutet, dass wieder rund 75.000 Feierwütige in Wacken anreisen.