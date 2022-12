„Das ist ein neuer Rekord an Teilnehmenden“, freute sich Katrin Henke, Kreisbeauftragte der Mathematik-Olympiade, über die Beteiligung am Regionalentscheid in der Grundschule Kellinghusen. 62 Schüler von 18 Grundschulen aus dem Kreis Steinburg bewiesen ihr mathematisches Können, um sich für die Landesrunde zu qualifizieren.

„An den Start gingen 14 Teams der Jahrgangsstufe 3 und 17 Teams aus der Jahrgangsstufe 4 – das ist wirklich großartig“, betonte auch die zweite Kreisbeauftragte Melanie Wiechern. Wie üblich mussten die Grundschüler in Zweier-Teams innerhalb von zwei Stunden mehrere Aufgaben aus unterschiedlichen mathematischen Themenbereichen lösen.

Konzentration bei den Drittklässlern Hanno und Louisa von der Grundschule Rethwisch bei der Bearbeitung der Aufgaben.

Vor der spannenden Siegerehrung dankte das Orga-Team der Grundschule Kellinghusen für die Ausrichtung der Veranstaltung. Die gesamte Schule habe sich in den vergangenen Wochen bereits thematisch auf die Ausrichtung der Mathematik-Olympiade eingestimmt, indem „herbstliche Knobelwochen“ mit vielen verschiedenen Angeboten für alle Kinder der Schule angeboten wurden.

Gespannt warteten die kleinen Mathe-Genies am Ende der Veranstaltung auf die Ergebnisse und Siegerehrung. „Für die Landesrunde im Frühjahr kommenden Jahres haben sich die ersten sechs Teams jeder Jahrgangsstufe qualifiziert“, sagt Henke. Dazu zählen:

1. Platz: Grundschule Rethwisch

2. Platz: Grundschule auf der Geestinsel

3. Platz: Grundschule an der Schäferkoppel

4. Platz: Grundschule Hohenlockstedt

5. Platz: Grundschule Sude-West Itzehoe

6. Platz: Grundschule Wilstermarsch

Jahrgangsstufe 4:

1. Platz: Grundschule Wacken

2. Platz: Grundschule Hohenaspe

3. Platz: Grundschule Hennstedt

4. Platz: Grundschule auf der Geestinsel

5. Platz: Bürgerschule Glückstadt

6. Platz: Wolfgang-Ratke-Schule Wilster