„Als Selbsthilfekontaktstelle veranstalten wir auch in diesem Jahr eine Woche der Selbsthilfe“, sagt Manfred Viemann von der Kontaktstelle Kibis. Diese informiert von Montag, 4. September, bis Sonnabend, 9. September, zu den Themen Selbsthilfe und Empowerment.

Die Aktionen: Selbsthilfewoche von Kibis Itzehoe

Den Auftakt bildet eine Lesung mit anschließendem Gespräch mit Elisabeth Kopria am Montag, 4. September, um 15 Uhr bei der Innenstadtgemeinde in der Kirchenstraße 10. Die Autorin liest aus ihrem Buch „Einfach leben – der lange, schwere Weg zur Schmerzfreiheit“. Die Veranstaltungen an den folgenden Tagen finden bei der Kibis in der Liliencronstraße 8 statt. Dienstag, 5. September, geht es um 15 Uhr in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt um Chancen und Herausforderungen im Ehrenamt. Mittwoch, 6. September, findet von 14 bis 18 Uhr ein Austausch über Wandel und Nachhaltigkeit statt, der Verein Zero Waste kommt mit dem Repair-Café. Anschließend wird ab 18.30 Uhr der Film „Expedition Depression“ gezeigt. Donnerstag, 7. September, geht es ab 15 Uhr um Neues aus dem Betreuungsrecht.

Als Programm-Highlight sieht Viemann die Podiumsdiskussion zum Thema „Selbsthilfe, Empowerment – was ist das eigentlich? Einblicke und Perspektiven“ am Freitag, 8. September, ab 18 Uhr im Gemeindehaus in der Kirchenstraße. Moderator ist Propst Steffen Paar. Den Abschluss der Selbsthilfewoche bildet das Sommerfest bei der Kibis mit Grillen und Kleinkunst am Sonnabend, 9. September, 15 Uhr.

Informationen unter kibis-itzehoe.de.