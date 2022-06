Otto Carstens FOTO: Sönke Rother CDU-Politiker im Interview Otto Carstens freut sich auf seine Aufgabe in Kiel Von Sönke Rother | 31.05.2022, 07:46 Uhr

Im Interview erzählt Otto Carstens, was er als Landtagsabgeordneter für seinen Wahlkreis erreichen möchte, was er zurücklässt und was er für die Zukunft erwartet.