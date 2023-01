Pro CCS: Ministerpräsident Daniel Günther sieht die Verpressung von Kohlendioxid unter der Nordsee als möglicherweise notwendig an. Der Gegenwind im Landtag und in der Koalition dürfte ihm sicher sein. Foto: www.imago-images.de up-down up-down CCS unter der Nordsee Daniel Günther aufgeschlossen für CSS – Ergebnisoffene Prüfung der CO2-Verpressung in SH Von Delf Gravert | 19.01.2023, 22:45 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident sieht CCS, die unterirdische CO2-Sequestrierung, als absolut notwendig für das Erreichen von Klimazielen an und will es in den kommenden Monaten „pragmatisch“ angehen. Damit stößt er eine schwierige Debatte neu an, denn der Landtag ist dagegen.