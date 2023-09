Es klopft. „Herein.“ Freundlich empfängt die ältere Dame im Senioren- und Pflegeheim Michael Schmich. Der Itzehoer Stadtbeauftragte des Malteser Hilfsdienstes und sein Hund treten ein, stellen sich kurz vor. Langsam kommt man sich näher und ins Gespräch. Mit Leckerlis und einfachem Spielzeug wird der Kontakt zwischen dem Vierbeiner und der Bewohnerin intensiviert Am Ende des Nachmittags bittet die ältere Dame Schmich und seinen Hund, doch wieder zu kommen. Ihr hat der Besuch gut getan, war eine Abwechslung vom sonst eher strukturierten Alltag im Heim. Es ist eine typische Szene im Ehrenamt der Besuchshundeführer.

Seit 2019 existiert die Besuchshundestaffel in Itzehoe, die Senioren- und Pflegeheime sowie Schulen besucht. Die erste Staffel hat damals im Sommer ihre Endprüfung gemacht und ist seitdem ehrenamtlich im Einsatz. 2022 wurde eine zweite Ausbildung absolviert. Aktuell ist die Staffel mit insgesamt zehn Teams mit elf Hunden unterschiedlicher Rassen im Einsatz, davon neun im Kreis Steinburg.

Die Bewohner würden vorher bereits gefragt, ob sie Lust auf einen Besuch haben und seien in der Regel schon von den Betreuern gut vorbereitet, berichtet Schmich: „Manchmal machen wir in Einrichtungen auch im Wintergarten vor größerer Runde viele Kunststückchen und Übungen, was immer gerne gesehen wird.“ Einige Hunde besuchten auch Schulen oder Einzelpersonen, ergänzt Christine Breda, die von Beginn an ebenfalls im Team der Besuchshundestaffel ist.

Als Besuchshunde eignen sich sozialverträglich Vierbeiner, die gesund und entspannt sind. „Unruhige, unsichere, aggressive und nervöse Hunde sind schwerer geeignet“, gibt Michael Schmich zu Bedenken. Die Ausbildung geht über ein Jahr und besteht aus mehreren Blöcken mit Theorie und Praxis. Geleitet wird sie von ausgebildeten Hundetrainern und medizinischem Personal der Malteser. Ein Ausbildungsplan über das gesamte Jahr bekommen Teilnehmer gleich zu Anfang, sodass sie sich zeitlich gut vorbereiten können.

Hundehalter müssen Qualifikationen mitbringen

Aber nicht nur der Hund, auch sein Besitzer müssen Qualifikationen mitbringen. Er sollte kontaktfreudig sein und Lust haben auf Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen. Michael Schmich erklärt:

„Der Hund ist nur der Türöffner für den Kontakt und steht in der Regel nicht während des gesamten Besuchs im Mittelpunkt.“ Michael Schmich Stadtbeauftragter vom Malteser Hilfsdienst

Der Halter sollte den Hund sicher führen und wird in den grundlegenden Sachen wie Erste Hilfe und Verhalten bei Demenzerkrankten ausgebildet. Nach Absolvieren der Kurse gibt es dafür ein entsprechendes Zertifikat. Weitere Voraussetzung ist Belastbarkeit, da immer wieder Situationen eintreten, auf die man nicht vorbereitet ist. Dazu zählen etwa der Tod des Heimbewohners, eine unberechenbare Demenz oder auch starke Stimmungsschwankungen.

So läuft das Casting ab

Wer Lust und Zeit hat, mit seinem Hund in Senioren- und Pflegeheime oder Schulen zu gehen, aber

noch unsicher ist, ob das Talent besteht, hat beim „Septemberfest mit und ohne Demenz“ im Gemeindehaus „Uns Huus“ in Neuenbrook am Sonnabend, 23. September, zwischen 15 und 17 Uhr bei einem kleinen kostenlosen Eignungscasting der Malteser die Chance, dieses herauszufinden. „Es geht darum, dass wir mit interessierten Hundebesitzern durch ein paar Übungen einen kleinen Vorgeschmack auf die Besuche geben und den Hundebesitzer einen kleinen Einblick in den Besuchsdienst mit Hund vermitteln“, sagt Michael Schmich.

An so einem Tag sei eine echte Eignungsprüfung allerdings nicht möglich. Diese dauere pro Teilnehmer rund eine Stunde und könne nur durch einen Hundetrainer abgenommen werden. „Wenn der Halter den Besuchshunddienst interessant findet, hat er die Möglichkeit sich mit seinem Hund in 2024 für den großen Eignungstest zu bewerben“, so Schmich. Und „Nachwuchs“ ist gern gesehen. Christine Breda sagt:

„Langsam gehen die ersten Hunde in Rente, so dass im Jahr 2024 neue Hunde-Teams gesucht und ausgebildet werden.“ Christine Breda von der Besuchshundstaffel

Dies beinhalte eine fachliche Ausbildung mit qualifizierten Trainern in den Bereichen Verhaltenstraining in Theorie und Praxis, Erste Hilfe und medizinische Grundlagen. Auf Wunsch werden Interessierte am Sonnabend in einer Liste aufgenommen und 2024 zu einem Eignungstest eingeladen. Weitere Infos gibt es bei Michael Schmich unter 0151/41375800 oder per E-Mail: michael.schmich@malteser.org