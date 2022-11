Zwei Cannabis-Plantagen wurden bei der Hausdurchsuchung am 1. Juni 2022 von der Polizei entdeckt. Symbolfoto: Polizei Bremen up-down up-down Drogenhandel und Waffenbesitz Cannabis-Plantagen und Waffen in Haus in Bahrenfleth: Angeklagter beschreibt sich als „Waffennarr“ Von Anna Krohn | 21.11.2022, 18:00 Uhr

Vor dem Landgericht Itzehoe muss sich ein 42-Jähriger verantworten, weil in seinem Wohnhaus im Juni zwei Cannabis-Plantagen sowie Drogen und Waffen gefunden worden waren. In der JVA in Lübeck sitzt er zurzeit in U-Haft.