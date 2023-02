Firmenlogo der Tricontes360 Gmbh in Itzehoe: Ein Hamburger Anwalt wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter mehrerer Gesellschaften der Unternehmensgruppe bestellt. Foto: Delf Gravert up-down up-down 300 Arbeitsplätze in Itzehoe Callcenter Tricontes360 meldet Insolvenz an Von Delf Gravert | 07.02.2023, 11:32 Uhr

Der Betreiber des früheren D+S-Callcenters am Hanseatenplatz in Itzehoe ist offenbar in finanzielle Schieflage geraten. Die Gehälter der rund 300 Mitarbeiter seien aber vorerst gesichert, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter.