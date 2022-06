Butsch mit Herrchen Ingolf Eisenschmidt in der Turnhalle des RBZ in Itzehoe, im Jahr 2019. Seinerzeit war Butsch schon im Rentenalter, aber noch ziemlich fit. FOTO: Anna Krohn Hilfslehrer auf vier Pfoten Ein (Schul-)Hund wie kein anderer: Bulldogge Butsch (12) vom RBZ Itzehoe ist gestorben Von Anna Krohn | 14.06.2022, 17:00 Uhr

Lehrer und Herrchen Ingolf Eisenschmidt, der am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) in Itzehoe arbeitet, trauert sehr um seinen besonderen Weggefährten – und auch viele Schüler vermissen den coolen Vierbeiner. Seit 2011 war Butsch am RBZ „tätig“.