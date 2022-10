Noch ist die ehrenamtliche Leiterin der Olendeel-Bibliothek damit beschäftigt, den Garagen-Bücherflohmarkt vorzubereiten. Foto: Bettina Patzer up-down up-down Seniorenzentrum Olendeel Zwei Tage Garagenflohmarkt mit 1500 Büchern in Itzehoe Von Kristina Mehlert | 16.10.2022, 12:44 Uhr

Eine bewährte Aktion mit neuem Konzept: Der Bücherflohmarkt der Olendeel-Bibliothek Itzehoe findet am 29. und 30. Oktober von jeweils 10 bis 16 Uhr wieder statt. Anders als sonst nicht im Seniorenzentrum selbst, sondern in einer Garage im Lerchenfeld 14 in Itzehoe.