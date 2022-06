FOTO: Ilke Rosenburg up-down up-down In der Jugendbuchreihe Zoe und Zarin von Andrea S. Kuhnke ist der dritte Band erschienen. Jugendbuchreihe aus Sommerland Mit „Fluch des Amuletts“ beendet Andrea S. Kuhnke die Trilogie „Zoe und Zarin“ Von Ilke Rosenburg | 23.06.2022, 17:30 Uhr

Das Projekt der Autorin geht aber mit musikalischen Lesungen, Hörbuch, Theaterstück und Film weiter. Und auch „Zoe und Zarin“-Songs sind in Planung. Am Freitag, 24. Juni, ist sie auf dem Mittelaltermarkt beim „Hörnerfest“ in Brande-Hörnerkirchen anzutreffen.