Philippe Zielke ist froh, dass diese unter Strohvlies verpackten Ballen weitestgehend vom Feuer verschont blieben. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Nach mutmaßlicher Brandstiftung Reiterhof-Besitzer Philippe Zielke aus Kremperheide: „Den ersten Schock habe ich überwunden“ Von Kristina Mehlert | 13.12.2022, 13:19 Uhr

Am späten Sonntagabend waren auf seinem Hof in der Dorfstraße hunderte Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.