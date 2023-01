Für den verstorbenen Reiter Kevin Much und seine hinterbliebene Familie gibt es einen aktuellen Spendenaufruf auf Facebook. Foto: Screenshot Facebook up-down up-down Während die Ermittlungen laufen Nach Unglück in Peissen: Spendenaufruf für verstorbenen Reiter (30) Von Anna Krohn | 12.01.2023, 13:30 Uhr

Am 30. Dezember hatte es im Keller eines Hauses in Peissen eine Verpuffung gegeben, in deren Folge der Hausbewohner starb. Nun wurde im Internet eine Spendenaktion von Kreisreiterbund und Reitverein Nutteln initiiert.