Rost in vielen Formen und Größen Blech im Garten: In Meezen gibt es Deko und Kunst, die man nicht im Baumarkt findet Von Jann Roolfs | 31.08.2023, 11:00 Uhr Andrea Jülich ist für ihren Laden in Meezen stets auf der Suche nach Deko-Elementen, die man woanders nur selten findet. Foto: Jann Roolfs

Andrea Jülich hat einen Blick für das Besondere: In Meezen im Kreis Rendsburg-Eckernförde, ganz nah an der Grenze zu Steinburg, bietet sie rostige Rankgitter, außergewöhnliche Figuren und weitere besondere Objekte an, die man anderswo lange suchen muss. Und auch ansonsten lohnt sich ein Ausflug in ihre Welt.