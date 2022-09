Der Itzehoer Feuerwehr gelang es, das Schiff vorsichtig von der Brücke zu entfernen. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Bahnverkehr auf Marschbahn-Strecke eingeschränkt Herrenloses Schiff treibt auf der Stör in Itzehoe gegen Eisenbahnbrücke Von Florian Sprenger und Delf Gravert | 16.09.2022, 21:36 Uhr | Update vor 4 Min.

Ein herrenloses Schiff auf der Stör hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in Itzehoe ausgelöst. Das alte Binnenschiff trieb gegen die Eisenbahnbrücke der Strecke Hamburg-Westerland. Behinderungen im Bahnverkehr dauern an.