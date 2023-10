Seit vielen Wochen steht ein deutlich beschädigter Ford mit Mannheimer Kennzeichen im Süderauer Ortsteil Steinburg: Zunächst mitten an der Hauptstraße, seit zirka zwei Wochen nun parkt er ganz in der Nähe, in einer Seitenstraße, der Gewerbestraße. Wieso holt seit fast einem Monat niemand das Fahrzeug ab – und was ist da überhaupt passiert?

Beide Spiegel sind beschädigt und auch die rechte Seite des Wagens: Offenbar war der betrunkene Fahrer, bevor er von der Polizei gestoppt wurde, mit dem Fahrzeug schon mehrfach gegen etwas gefahren. Foto: Anna Krohn

Von Polizei gestoppt: Fahrer hatte 2,32 Promille Alkohol im Blut

Auf aktuelle sh:z-Nachfrage teilt Polizei-Sprecherin Merle Neufeld am Donnerstag (12. Oktober) mit, das Fahrzeug, ein Ford Kuga, stehe seit Donnerstag, 14. September, in der Gemeinde. Polizeibeamte hätten den 60-jährigen Fahrer, der betrunken am Steuer saß, an jenem Tag um 13.45 Uhr kontrolliert: Ein Atemalkoholtest habe 2,32 Promille ergeben. Die Fahrt habe er natürlich nicht fortsetzen dürfen. Das Fahrzeug blieb an der Hauptstraße stehen und wurde mit Polizei-Absperrungsband versehen.

Neufeld: „Der Fahrer ist aber nicht der Halter des Wagens.“ Dazu, warum das Fahrzeug sich noch immer in Süderau befindet, sagt sie: „Offenbar hat sich bisher niemand darum gekümmert, es abzuholen.“ Warum und wie der Ford umgesetzt wurde, könne sie nicht sagen.