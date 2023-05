Die Seniorin ging ans Telefon, reagierte falsch – und ist jetzt eine Menge Geld los. Foto: Imago Images/Nikito up-down up-down Polizei warnt und ermittelt Schockanrufe in Steinburg und Dithmarschen: Frau übergibt Wertgegenstände an der Haustür Von Anna Krohn | 05.05.2023, 12:43 Uhr

Verlust in Höhe von 28.500 Euro: Betroffen war am Donnerstag eine 79 Jahre alte Frau aus Brunsbüttel – aber es gab auch Betrugs-Anrufe in Itzehoe und Schenefeld.