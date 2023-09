Hausbank schreitet ein Betrügerische Paypal-Anrufe: Frau aus Wacken fällt darauf herein Von Anna Krohn | 29.09.2023, 14:11 Uhr Die Frau hätte eines tun sollen: Gleich auflegen. Symbolfoto: Imago Images/Nikito up-down up-down

Mehrere tausend Euro war die 35-Jährige am Ende aber glücklicherweise trotzdem nicht los, obwohl sie am Donnerstag die Ansagen am Telefon befolgte.