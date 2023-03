An dieser Zapfsäule der Tankstelle Klüver in Süderau betankte am 23. Februar ein Mann seinen schwarzen 5er-BMW gegen 13.32 Uhr für 120 Euro mit Superplus-Benzin – und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. Foto: Anna Krohn up-down up-down Fallzahlen sind angestiegen Nach Benzindiebstahl in Neuenbrook und Süderau: Ermittlungen für die Polizei schwierig Von Anna Krohn | 18.03.2023, 16:30 Uhr

Fünf Taten von Tankbetrug haben sich an den Tankstellen Klüver in Süderau und Hoyer-Tanktreff in Neuenbrook in den vergangenen sechs Wochen ereignet – das sagt die Polizei.