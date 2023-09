Großprojekt für die Gemeinde Baustelle eingerichtet: Erneuerung des Regenwassersiels in Neuenbrook beginnt Von Anna Krohn | 13.09.2023, 15:52 Uhr Im Birkenweg in Neuenbrook werden die Sanierungsarbeiten am Regewassersiel starten. Foto: Anna Krohn up-down up-down

Seit Wochenbeginn tut sich viel am Ortsausgang von Neuenbrook in Richtung Grevenkop: Die Sanierung des Regenwassersiels läuft an, für die Gesamtkosten in Höhe von etwa 2,6 Millionen Euro anfallen. Der erste Abschnitt Birkenweg soll im Dezember fertig sein. Auf die Anwohner kommen einige Einschränkungen zu.