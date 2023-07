So soll er aussehen, der Itzehoer Pumptrack: Unten ist ein kleiner Rundkurs für Einsteiger geplant. Auf den oberen Bahnen können sich Biker, Skater und Rollerfahrer aller Leistungsklassen austoben. Foto: Schanzenwerk up-down up-down 3000 Tonnen Schotter Baustart am Montag – Itzehoe bekommt endlich den Pumptrack Von Andreas Olbertz | 19.07.2023, 18:00 Uhr

Am Montag werden am Planschbecken Baufahrzeuge anrücken: Itzehoe bekommt endlich seinen Pumptrack. In vier Wochen soll er fertig sein.