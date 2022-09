Eine rund 3000 Quadratmeter große Halle auf dem Gelände der Baumschule Horstmann hatte am 15. September gegen 21.30 Uhr angefangen zu brennen und wurde total zerstört. Foto: Karsten Schröder up-down up-down Brandstiftung am 15. September Nach Großfeuer bei Baumschule Horstmann in Schenefeld: Tatverdacht gegen früheren Mitarbeiter Von Anna Krohn | 23.09.2022, 16:07 Uhr

Am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass massiv in Richtung Brandstiftung ermittelt werde, auch aufgrund entdeckter Sachbeschädigungen. Am Freitag nun gab es bei dem Ex-Angestellten eine Durchsuchung.