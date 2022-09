Christel Butenschön ist eine der Organisatorinnen der Ausbildungsmesse Azubiz. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Ausbildungsmesse in Itzehoe Azubiz 2022: Christel Butenschön informiert Eltern und Schüler Von Kristina Mehlert | 12.09.2022, 12:57 Uhr

Vor der Ausbildungsmesse Azubiz am 23. September gibt es noch einen Info-Abend am Regionalen Berufsbildungszentrum in Itzehoe.