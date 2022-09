Ayman Alsheikh (links) und Axel Kloetzing vor der Praxis in der Bahnhofstraße in Horst, die der Student vermissen wird. Foto: Michael Ruff up-down up-down Nachwuchsmangel bei Hausärzten Ayman Alsheikh schnuppert in Praxis von Axel Kloetzing in Horst Hausarzt-Luft Von Anna Krohn | 09.09.2022, 17:00 Uhr

Der 29-Jährige, der in Österreich Medizin studiert und Kardiologe werden will, arbeitete vier Wochen in der Praxis in Horst mit, die seit fast 20 Jahren akademische Lehrpraxis ist – und geht mit einer Menge positiver Erfahrungen.