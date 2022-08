Diese Aufnahme zeigt, wie der BMW auf der A23 komplett in Flammen steht. Dichter Rauch steigt über der Autobahn empor. FOTO: Privat up-down up-down Trotz Explosionen und Rauch Autofahrer ignorieren Sperrung und brennendes Auto auf A23 bei Itzehoe Von Florian Sprenger | 17.08.2022, 21:34 Uhr

Auf der A23 bei Itzehoe steht ein Wagen in Flammen. Aufgrund des Feuers und dichten Rauchs bleiben Autofahrer auf Abstand stehen; es bildet sich ein kleiner Stau. Das wollen andere Fahrer nicht hinnehmen – und fangen an, an dem lodernden Feuer vorbeizufahren.