Das Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekomme und frontal gegen einen Baum gekracht. Foto: Hendrik Schnoor/Pressesprecher Feuerwehr Amt Schenefeld up-down up-down Verkehrsunfall bei Holstenniendorf Auto kracht frontal gegen Baum – eine Person ins Krankenhaus Von Sönke Rother | 05.03.2023, 12:40 Uhr

Das Fahrzeug war am frühen Sonntagmorgen in der Hohenhörner Straße von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Feuerwehren und die First Responder aus Burg waren im Einsatz.