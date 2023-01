Der am 21. Mai 2022 ausgebrannte Honda. Foto: Polizei Itzehoe up-down up-down Landgericht entscheidet Auto in Itzehoe angesteckt: Brandstifter muss in die Psychiatrie Von Lars Peter Ehrich | 18.01.2023, 05:00 Uhr

Er fühlt sich verfolgt und gefoltert: Um sich zur Wehr zu setzen, steckte er in Itzehoe ein Auto an. Jetzt wird der 30-Jährige in der Psychiatrie untergebracht. Wie lange er dort bleiben muss, hat er selbst in der Hand.