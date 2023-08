Ein brennendes Auto auf der Störbrücke sorgte am Freitagabend für eine Vollsperrung der A23 zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Itzehoe-Mitte in Fahrtrichtung Norden. Um 20.15 Uhr sei das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, verletzt wurde dabei niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe war unter Atemschutz vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Ein Totalverlust des Ford Kleinwagens konnten die Einsatzkräfte nicht mehr verhindern.

Die Feuerwehr konnte nur noch den Brand löschen. Das Auto war nicht mehr zu retten. Foto: Florian Sprenger

Da die A23 für eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Norden gesperrt wurde, kam es zu einem längeren Stau. Anschließend wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen abgeleitet. Ob ein technischer Defekt zu dem Brand führte, ist aktuell noch unklar. Für den Ford wurde ein Abschleppunternehmen aus Dägeling beauftragt.