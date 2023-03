Noch werden viele Unterstützer benötigt: Dominik Mardorf hofft auf einen Erfolg seiner Petition. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Unterricht in Kleingruppen Hilfe für autistische Kinder: Dominik Mardorf aus Itzehoe startet Petition Von Lars Peter Ehrich | 22.03.2023, 17:00 Uhr

Kinder mit Autismus haben in der Schule große Probleme. Mit einer Petition will der Itzehoer Dominik Mardorf auf Landesebene mehr Unterstützung erreichen. Wer unterschreiben will, muss sich beeilen.