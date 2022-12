Der ausgebrannte Mercedes steht immer noch an der Lindenstraße. Foto: Kristin Finke up-down up-down Spurensicherung abgeschlossen Warum steht das ausgebrannte Auto noch immer in der Lindenstraße in Itzehoe? Von Kristin Finke | 21.12.2022, 14:21 Uhr

Die Spurensicherung ist abgeschlossen, der Halter informiert – eigentlich müsste der Mercedes in der Lindenstraße in Itzehoe, der in der Nacht zum 11. Dezember ausgebrannt war, jetzt weggeschafft werden. Noch tut sich aber nichts.