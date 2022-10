Patrizia Schimanski (l.) und Nelly Bahreinsyah freuen sich, dass sie Ulrike Frank im Theater Itzehoe live sehen können. Foto: Kristin Finke up-down up-down Premiere von „Ein gemeiner Trick“ GZSZ-Star Ulrike Frank lockt auch junge Menschen ins Theater Itzehoe Von Kristin Finke | 24.10.2022, 20:00 Uhr

Normalerweise ist der Altersdurchschnitt der Besucher im Theater eher hoch. Die Premiere von „Ein gemeiner Trick“ im Theater Itzehoe zog aber auch jüngeres Publikum an. Das lag nicht zuletzt an Ulrike Frank, die sonst als Katrin Flemming in der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen ist.