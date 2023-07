Am Sonntagabend war in Wacken bei gelegentlichem Regen die Anreise zahlreicher WOA-Mitarbeiter angesagt. Foto: Ludger Hinz up-down up-down WOA vom 2. bis zum 5. August Anreise zum Wacken Open Air 2023: Ein wenig staute es sich schon Von Ludger Hinz | 31.07.2023, 10:11 Uhr

Da das Festival dieses Jahr schon offiziell am Mittwoch beginnt, reisten am Sonntagabend bereits viele WOA-Mitarbeiter an. Deshalb gab es eine längere Schlange am Check-in im Reselithweg und auf dem Weg dorthin einen kleinen Rückstau.