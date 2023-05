Polizei und Rettungsdienst mussten in die Suder Alle ausrücken. Dort hatte der Angreifer einen 50-jährigen Mann verletzt. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Einsatz in der Suder Allee Angreifer kommt nach Messerattacke in Itzehoe in die Psychiatrie Von Andreas Olbertz | 23.05.2023, 11:25 Uhr

Ein 42-Jähriger hat Montagnacht in der Suder Allee in Itzehoe einen 50-jährigen Passanten an Ohr und Hals verletzt.