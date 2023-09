Tage der Industriekultur am Wasser Alte Autos auf altem Alsen-Gelände in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 20.09.2023, 14:02 Uhr Alte Autos zwischen alten Zementfabrik-Ruinen. Bernhard Diedrichsen, Setus Studt und Andreas Ehmling (v. l.) laden am Sonntag zur Besichtigung von Planet Alsen und zu Gesprächen über Oldtimer. Foto: Andreas Olbertz up-down up-down

112 Denkmale an 57 Orten beteiligen sich an den Tagen der Industriekultur am Wasser. In Itzehoe kommen Sonntag Oldtimer-Fahrer auf das Alsen-Gelände.