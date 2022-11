Alisa Mühlfried hofft, die letzten beiden Jahre als Pastorin in Probedienst in Wacken bleiben zu können. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Offizielle Vorstellung am 6. November Aus Wilster nach Wacken: Alisa Mühlfried ist neue Pastorin Von Kristina Mehlert | 02.11.2022, 15:30 Uhr

Die 30-jährige Alisa Mühlfried bekleidet ab sofort das Pastorenamt in Wacken. In einem Gottesdienst möchte sich die neue Pastorin am Sonntag, 6. November, um 10 Uhr der Gemeinde vorstellen.