Holsteiner Auenland Diese Projekte fördert die Aktivregion im Amt Kellinghusen Von sh:z | 21.11.2022, 07:00 Uhr

E-Carsharing in Sarlhusen, Elektrofahrzeug als Bürgerbus in Kellinghusen: Der Projektbeirat hat Fördermittel in Höhe von 250.000 Euro bereitgestellt.